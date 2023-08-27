Москва 27 августа 2023, 18:35 Москвичей пригласили на выставку о культурах питания в Биологический музей Выставку о культурах питания открыли в Москве в Биологическом музее Тимирязева Сайт мэра и правительства Москвы

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В Государственном биологическом музее имени Тимирязева пройдет выставка о культурах питания. Гостей ждут до конца марта 2024 года в здании на Малой Грузинской улице, сообщили на сайте мэра Москвы.

Куратор выставки отметил, что посетителям продемонстрируют самобытность разных групп людей на планете — то, что кому-то кажется несъедобным, в другом месте может восприниматься иначе.

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Экспозицию откроет классическая схема американского географа Герберта Кэриела 1960-х годов, где он попытался показать, что лежит в основе питания населения земного шара. Затем гостям продемонстрируют строение зубной системы человека в сравнении с таковой у хищников, травоядных и всеядных животных.

Также на выставке представят экспонаты, которые обычно относят к категории несъедобного: насекомых, змей, лягушек, моллюсков. При этом посетители узнают, что насекомых употребляют в пищу примерно два миллиарда человек на планете, то есть каждый четвертый. Это говорит о разнице восприятия людей разных культур.

А в подземном музее парка «Зарядье» с 31 августа по 15 октября пройдет выставка «Московские окна». Гости смогут увидеть фотографии, инсталляции и мультимедийные объекты художников XX и XXI столетий.