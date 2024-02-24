24 февраля 2024, 19:21
Москвичей пригласили на выставку исторических костюмов в музей-усадьбу «Люблино»
Выставку «Отражение сквозь века» откроют в музее-усадьбе «Люблино» в Москве
Музей-усадьба «Люблино» представит с 7 марта по 31 мая выставку «Отражение сквозь века». Посетители смогут увидеть исторические костюмы, сообщили в пресс-службе столичного правительства.
Экспозиция представляет собой экспонаты, созданные по образцам платьев XV-XX веков. Гостям покажут костюмы известных исторических личностей из частной коллекции Татьяны Даниленко и мастера по реконструкции старинных нарядов Татьяны Каиш.
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На выставке можно будет увидеть пышные платья с корсетами, эффектные комплекты женской одежды XIX и начала XX веков.
Посетителям также представят реконструированные наряды для церемоний и бальные платья. Большую часть старинной одежды мастера воссоздают вручную, не используя швейную машинку.
В Москве также пройдет фестиваль «Русский стиль. Взгляд из XXI века». Артисты, художники, дизайнеры, модельеры и музыканты покажут свое понимание концепта русского стиля.
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Москва
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