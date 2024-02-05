Москва 05 февраля 2024, 12:33 Москвичей пригласили на выставки и экскурсии в парки Московские парки представят в феврале выставки, экскурсии, лекции и квизы Freepik

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В московских парках в последний зимний месяц пройдет множество увлекательных событий. Посетителей ждут экскурсии, лекции и фотовыставки, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

Парк искусств «Музеон» неподалеку от Новой Третьяковкой с 6 февраля по 5 марта представит уличную выставку «Стремление быть полезным обществу…».

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В саду имени Баумана посетители смогут до конца февраля ознакомиться с фотовыставкой «Музыка танца». В экспозицию вошли снимки уникальных монет, а также горожане узнают о короле скрипки, появлении жанра музыкальной комедии и традициях мелодии халхара.

В Лианозовском парке до конца зимы разместили фотовыставку Русского географического общества «Говорит и показывает Евражка». Там можно посмотреть работы, созданные участниками фотоконкурса дикой природы «Самая красивая страна».

Гончаровский парк открыл вторую фотовыставку Русского географического общества «В объятиях зимы». В этнографической деревне «Бибирево» до 29 февраля разместили выставку «Почему металл „зеленый“?». В зоне отдыха «Терлецкая дубрава» с 5 до 29 февраля пройдет выставка Алены Чудесной «Времена года в красках».

В музее-заповеднике «Коломенское» весь февраль будут проходить экскурсии «Зимняя сказка в Коломенском». В парке «Митино» пройдет бесплатная экскурсия по выставке «Мастерская ремесленника» 11 февраля. В парке «Фили» 17 февраля посетителей ждет экскурсия «История Ворошиловского парка» от историка-искусствоведа.

Посетители усадьбы Измайлово в феврале смогут узнать о «Династии Романовых». Платные лекции пройдут в городке имени Баумана. Институт психологии и психосоматической терапии представит серию бесплатных практических встреч «Осознанное родительство» в парке «Красная Пресня».

Посвященную роману «Война и мир» выставку также открыли на ВДНХ. Мультимедийная экспозиция в павильоне № 61 позволит гостям погрузиться в атмосферу XIX века.