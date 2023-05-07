Москва 07 мая 2023, 10:47 Москвичей пригласили на виртуальную прогулку со Львом-хранителем, приуроченную ко Дню Победы Чат-бот Мосгорнаследия «Прогулки со Львом-хранителем» анонсировал онлайн-экскурсию к 9 Мая РИА «Новости»

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Новый маршрут, посвященный Дню Победы, представили в столице. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Горожанам предлагают в онлайн-режиме прогуляться по знаковым местам столицы, связанным с Великой Отечественной войной, а также посмотреть монументы и мемориальные доски.

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Места познавательного путешествия располагаются в Дорогомиловском районе.

«Ко Дню Победы мы подготовили новый маршрут со Львом-хранителем по памятным местам, заключительной точкой которого стал парк Победы на Поклонной горе — один из крупнейших в мире мемориальных комплексов», — рассказал глава департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

Экскурсия начнется с Киевского вокзала. За полтора часа пользователи смогут побывать на восьми локациях маршрута.