07 мая 2023, 10:47
Москвичей пригласили на виртуальную прогулку со Львом-хранителем, приуроченную ко Дню Победы
Чат-бот Мосгорнаследия «Прогулки со Львом-хранителем» анонсировал онлайн-экскурсию к 9 Мая
Новый маршрут, посвященный Дню Победы, представили в столице. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.
Горожанам предлагают в онлайн-режиме прогуляться по знаковым местам столицы, связанным с Великой Отечественной войной, а также посмотреть монументы и мемориальные доски.
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Места познавательного путешествия располагаются в Дорогомиловском районе.
«Ко Дню Победы мы подготовили новый маршрут со Львом-хранителем по памятным местам, заключительной точкой которого стал парк Победы на Поклонной горе — один из крупнейших в мире мемориальных комплексов», — рассказал глава департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.
Экскурсия начнется с Киевского вокзала. За полтора часа пользователи смогут побывать на восьми локациях маршрута.
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