Москва 24 августа 2023, 18:12 Москвичей пригласили на ретрофестиваль в Бабушкинском парке Ретрофестиваль пройдет в Москве в Бабушкинском парке 27 августа Фото: Пресс-служба Департамента культуры Москвы

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В воскресенье, 27 августа, в зеленом театре Бабушкинского парка проведут второй семейный фестиваль «Ретростиль». Гостям пообещали полное погружение в атмосферу 1980-х годов. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Организаторы подготовили конкурсы. В частности, в номинации «Сольное и семейное дефиле» родители и дети выйдут на сцену, чтобы показать свои наряды.

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Кроме того, посетители смогут увидеть художественные зарисовки из жизни в категории «Театр моды» от музыкантов и творческих групп. Также артисты разного уровня прочитают стихи и выступят с номерами из пьес в номинации «Театр и художественное слово».

Конкурсанты начнут состязаться с 12:00 до 13:00. Представители жюри определят победителей, награждение состоится в конце фестиваля. Для участия в конкурсе нужно подать заявку до 25 августа. Претендентам необходимо подготовить яркий образ в стиле 1980-х.

Помимо этого, в 13:00 гости смогут поучаствовать в викторине «Назад в СССР», посвященной историческим событиям и достижениям страны. С 13:30 до 14:00 под хиты 1980-х начнется выступление детских творческих коллективов.

Ранее москвичам рассказали, что фестиваль FONFEST КХЛ пройдет 2 сентября в пространстве «Дизайн завод».