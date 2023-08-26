Москва 26 августа 2023, 15:22 Москвичей пригласили на раннюю пробежку в парк Горького Забег Run for Sun состоится в Москве в парке Горького 1 сентября Сайт мэра и правительства Москвы

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В парке Горького в первый осенний день проведут пробежку на рассвете. Присоединиться к мероприятию могут все желающие, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Старт забега Run for Sun дадут 1 сентября около пяти утра. Участники соберутся у павильона «Экология», который находится на Воробьевых горах, в 04:40 и сделают разминку. Через 20 минут пройдет предстартовый брифинг. Общий старт намечен на 05:05.

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Участникам предстоит пробежать 3,5 километра. В 06:00 они финишируют на метромосту, закончится мероприятие в 07:00. Участниками пробега может стать любой желающий бесплатно, несмотря на уровень подготовки. При этом дети до 14 лет смогут принять участие только в сопровождении родителей. Подобные забеги проводят два раза в год: в начале летнего сезона и в первые дни осени.

Ранее москвичей пригласили в парки на акцию «Ночь кино». Гости смогут 26 и 27 августа насладиться просмотром современных отечественных фильмов, а также посетить тематические развлекательные и просветительские мероприятия.