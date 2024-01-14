Москва 14 января 2024, 09:07 Москвичей пригласили на празднование китайского Нового года в «Аптекарский огород» МГУ Китайский Новый год отметят в Москве в «Аптекарском огороде» с 3 до 25 февраля Alexander Legky/Global Look Press

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В Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» в Москве будут отмечать Новый год по китайскому календарю. Праздник продлится с 3 до 25 февраля, сообщили в пресс-службе площадки.

«Отмечаем впервые в 318-летней истории Сада», — говорится в сообщении.

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Жителей и гостей столицы предупредили, что из-за подготовки к фестивалю закроют Субтропическую оранжерею с 29 января до 2 февраля.

В Китае главным торжеством года считается праздник весны под названием Чуньцзе. Это традиционный китайский Новый год по лунному календарю. По легенде, в этот день пробуждается от зимней спячки и обновляется природа. Покровителем 2024 года по китайскому календарю стал зеленый деревянный дракон. Он символизирует роскошь и благополучие.

Старый Новый год отметят танцами и хороводами в московской усадьбе Деда Мороза. Гостей ждут 14 января на Изумрудной площади.