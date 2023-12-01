Москва 01 декабря 2023, 10:19 Москвичей пригласили на первый фестиваль фигурного катания в сад «Эрмитаж» Первый фестиваль фигурного катания WinterFest пройдет в Москве в саду «Эрмитаж» Сайт мэра и правительства Москвы

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В саду «Эрмитаж» со 2 декабря по 26 февраля 2024-го будет проходить фестиваль WinterFest. Его подготовила команда чемпиона мира, Европы и России Ильи Авербуха, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Гостей ждут бесплатные творческие события, выступления профессиональных фигуристов на катке, занятия, концерты и ледовые шоу.

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В день открытия в 14:00 всех желающих научат кататься на коньках. Занятие проведет Илья Авербух на катке с искусственным льдом «PRОлед» в партерной части сада. С 18:30 начнется шоу-программа мультимедийного театра Extravaganza. Посетители смогут покататься по свежему льду под композиции кавер-группы Check-in-band. Массовое катание на коньках под джаз пройдет с 21:00 до 23:00. Участникам необходимо будет приобрести входной билет на каток.

Изюминкой фестиваля станет аналог шоу «Ледниковый период» — «Народный „Ледниковый“». Любители фигурного катания смогут стать участниками конкурса и испытать себя. Для этого нужно подать заявку на сайте фестиваля. Отсматривать и тренировать игроков будут профессиональные спортсмены.

Творческий фестиваль «Мосартфест» также пройдет в столице с 15 по 17 декабря. Помимо маркета, посетителей будут ждать образовательные лекции, интерактивные мастер-классы, конкурсы и концерты.