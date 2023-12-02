Москва 02 декабря 2023, 12:36 Москвичей пригласили на онлайн-выставку «Российский сказочный персонаж Дед Мороз» Главархив Москвы представил онлайн-выставку о сказочном персонаже Дедушке Морозе РИА «Новости»

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Главархив запустил новую онлайн-выставку «Российский сказочный персонаж Дед Мороз». Ее можно увидеть в виртуальном музее «Москва — с заботой об истории», сообщили в пресс-службе столичного правительства.

Экспозиция представляет собой 36 фотографий 1950–1983 годов. Авторы снимков — Виктор Егоров, Георгий Корабельников, Борис Ярославцев, Виктор Будан, Виктор Ахломов, Константин Мустафин и другие именитые фотографы.

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Большая часть работ посвящена Деду Морозу и его внучке Снегурочке. Сказочные герои стоят в окружении детей на елках в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца и на новогодних утренниках в детсадах в разные годы ХХ века.

Будану удалось сфотографировать Деда Мороза в неформальной обстановке. На кадрах можно увидеть их партию в шахматы со Снегурочкой. Также на снимке запечатлен Дед Мороз, читающий в перерывах между репетициями газету «Комсомольская правда».

На выставке также представлены фотографии с подготовкой к праздникам. Ознакомиться с новогодними снимками разных лет можно в зале «1950–2000 годы».

В переходе между станциями «Савеловская» Серпуховско-Тимирязевской и БКЛ также открыли выставку «Сибирь и Арктика в лицах». Любой желающий может окунуться в культуру народов севера России через фотоснимки.