28 августа 2023, 11:16
Москвичей пригласили на онлайн-курс по построению карьеры
«Техноград» анонсировал бесплатный онлайн-курс «Основы построения карьеры»
Научить всех желающих покорять карьерную лестницу планирует инновационно-образовательный комплекс «Техноград» на ВДНХ. Эксперты проведут онлайн-курс «Основы построения карьеры». О программе рассказали на сайте мэра Москвы.
На двух бесплатных занятиях сертифицированный карьерный коуч и тренер центра развития карьеры Ольга Гуляева расскажет о важных базовых навыках планирования своего карьерного пути.
Реклама
4 сентября в 19:00 она раскроет главные тренды рынка труда и развития карьеры в современных условиях. А 6 сентября в 18:00 специалист поговорит с участниками курса о ключевых компетенциях, которые помогут в планировании и реализации амбициозных целей в разных сферах деятельности, а также даст рекомендации по выстраиванию профессионального маршрута.
Занятия проходят бесплатно по предварительной регистрации. Количество мест не ограничено.
Ранее жителей столицы пригласили поучаствовать в онлайн-курсе «Не бойтесь говорить, будьте убедительны!» от «Технограда».
Работа
Москва 2023
Реклама
Реклама