Москва 28 августа 2023, 11:16 Москвичей пригласили на онлайн-курс по построению карьеры «Техноград» анонсировал бесплатный онлайн-курс «Основы построения карьеры» Сайт мэра и правительства Москвы

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Научить всех желающих покорять карьерную лестницу планирует инновационно-образовательный комплекс «Техноград» на ВДНХ. Эксперты проведут онлайн-курс «Основы построения карьеры». О программе рассказали на сайте мэра Москвы.

На двух бесплатных занятиях сертифицированный карьерный коуч и тренер центра развития карьеры Ольга Гуляева расскажет о важных базовых навыках планирования своего карьерного пути.

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4 сентября в 19:00 она раскроет главные тренды рынка труда и развития карьеры в современных условиях. А 6 сентября в 18:00 специалист поговорит с участниками курса о ключевых компетенциях, которые помогут в планировании и реализации амбициозных целей в разных сферах деятельности, а также даст рекомендации по выстраиванию профессионального маршрута.

Занятия проходят бесплатно по предварительной регистрации. Количество мест не ограничено.

Ранее жителей столицы пригласили поучаствовать в онлайн-курсе «Не бойтесь говорить, будьте убедительны!» от «Технограда».