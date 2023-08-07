Москва 07 августа 2023, 11:23 Москвичей пригласили на новые экскурсии по районам столицы Проект «Гуляем по Москве» запустил новые экскурсии по нецентральным районам столицы Сайт мэра и правительства Москвы

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Новые экскурсии по районам столицы представил проект «Гуляем по Москве». Он позволит местным жителям изучить город и узнать о новых местах для отдыха. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Гиды проведут 140 бесплатных экскурсий по нецентральным районам столицы с 10 августа по 31 декабря. Проект нацелен на развитие межрайонного туризма в мегаполисе.

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Осенью прошлого года в первом цикле таких мероприятий более двух тысяч человек посетили 40 экскурсий по 20 районам, в том числе Ясенево, Митино, Свиблово и Зюзино.

По словам создателя проекта «Гуляем по Москве» Евгения Степанова, экскурсии пользуются большим спросом среди горожан, группы набирались очень быстро, регистрацию на событие закрывали за несколько дней до начала.

Интерес к районам большой, потому что это непроторенные тропы: в каждом есть свои фишки, о которых интересно рассказать как туристам, так и местным жителям. Евгений Степанов

В этом сезоне в проект включили новые районы такие, как Хорошево-Мневники, Левобережный, Свиблово, Сокол, Щукино, Чертаново Северное и Южное, Коньково, Тимирязевский, Выхино-Жулебино и Лефортово. Прогулки займут от 1,5 часа до трех часов. Все экскурсии бесплатные, для участия нужно заранее записаться на сайте проекта «Узнай Москву» в специальной вкладке «Мой район».

Ранее победители конкурса «Покажи Москву!» представили авторские экскурсии. В этом году участники предложили пять направлений: история, наука, спорт, экология и речные прогулки.