07 августа 2023, 11:23
Москвичей пригласили на новые экскурсии по районам столицы
Проект «Гуляем по Москве» запустил новые экскурсии по нецентральным районам столицы
Новые экскурсии по районам столицы представил проект «Гуляем по Москве». Он позволит местным жителям изучить город и узнать о новых местах для отдыха. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.
Гиды проведут 140 бесплатных экскурсий по нецентральным районам столицы с 10 августа по 31 декабря. Проект нацелен на развитие межрайонного туризма в мегаполисе.
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Осенью прошлого года в первом цикле таких мероприятий более двух тысяч человек посетили 40 экскурсий по 20 районам, в том числе Ясенево, Митино, Свиблово и Зюзино.
По словам создателя проекта «Гуляем по Москве» Евгения Степанова, экскурсии пользуются большим спросом среди горожан, группы набирались очень быстро, регистрацию на событие закрывали за несколько дней до начала.
Интерес к районам большой, потому что это непроторенные тропы: в каждом есть свои фишки, о которых интересно рассказать как туристам, так и местным жителям.
Евгений Степанов
В этом сезоне в проект включили новые районы такие, как Хорошево-Мневники, Левобережный, Свиблово, Сокол, Щукино, Чертаново Северное и Южное, Коньково, Тимирязевский, Выхино-Жулебино и Лефортово. Прогулки займут от 1,5 часа до трех часов. Все экскурсии бесплатные, для участия нужно заранее записаться на сайте проекта «Узнай Москву» в специальной вкладке «Мой район».
Ранее победители конкурса «Покажи Москву!» представили авторские экскурсии. В этом году участники предложили пять направлений: история, наука, спорт, экология и речные прогулки.
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Москва 2023
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