Москва 15 августа 2023, 15:54 Москвичей пригласили на музыкальный фестиваль SandlerFest 2023 на ВДНХ Музыкальный фестиваль SandlerFest 2023 пройдет на ВДНХ в воскресенье Пресс-служба ВДНХ

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Около 80 артистов и групп выступят в воскресенье, 20 февраля, на музыкальном фестивале SandlerFest 2023, который пройдет на ВДНХ. О программе фестиваля рассказали на сайте мэра Москвы.

SandlerFest в этом году посвятят 150-летию со дня рождения сразу двух гениев музыки — Сергея Рахманинова и Федора Шаляпина. Поэтому темой фестиваля стало звучание классики в других жанрах: джаз, хип-хоп, рок и электронная музыка. Показать свое видение классической музыки пригласили артистов из России, стран Южной Америки, Африки и Ближнего Востока.

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Множество событий фестиваля с полудня до одиннадцати вечера пройдет на открытых площадках — на сцене на территории парка аттракционов «Орион», площади Промышленности, рядом с летним кинотеатром-лекторием, в павильоне № 16. Вход туда свободный. На сцене Зеленого театра выступят Ольга Кормухина, Алексей Белов, Николай Носков и Алексей Козлов, билеты на их концерты можно приобрести на сайте фестиваля.

Фонд поддержки одаренных детей и молодежи Игоря Сандлера представит на фестивале программу «Русская классика в роке и джазе» — подопечные фонда покажут современные аранжировки произведений Сергея Рахманинова, Петра Чайковского, Михаила Глинки, Модеста Мусоргского. Для детей и взрослых на площадках фестиваля организуют мастер-классы и выставки.

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