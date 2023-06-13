Москва 13 июня 2023, 08:31 Москвичей пригласили на Международный джазовый фестиваль Международный джазовый фестиваль пройдет в Москве с 19 по 25 июня Сайт мэра и правительства Москвы

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Для жителей и туристов приготовили уникальные программы на Международном джазовом московском фестивале. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

В концертном зале «Зарядье» состоится открытие и закрытие второго Международного московского джазового фестиваля. Больше тысячи российских артистов и иностранных музыкантов выступят в столице с 19 по 25 июня.

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В саду «Эрмитаж» с 20 по 24 июня зрители смогут послушать известных джазменов и популярных артистов. Например, Валерий Сюткин и Light Jazz, трио Олега Аккуратова и Chiangmai Street Jazz Collective из Таиланда представят интересные программы 20 июня.

Blues for 4 подготовили специальную программу 21 июня. Также гостей ждут музыкальные номера Eddie Gomez (США), Андрея Кондакова, Игоря Бутмана, Эдуарда Зизака. В саду «Эрмитаж» посетители смогут насладиться выступлениями Варвары Убель и квартета Олега Бутмана, а хедлайнером вечера станет Мот.

Кроме того, горожане смогут принять участие в творческих мастер-классах, а юные зрители — посетить мероприятия, приготовленные специально для детей. Все площадки для посетителей будут работать бесплатно.

Ранее москвичам рассказали о мероприятиях в парке «Митино» на «Открытых днях археологии».