Москва 16 мая 2023, 19:39 Москвичей пригласили на Международную ювелирную выставку на ВДНХ Международная ювелирная выставка «JUNWEX. Новый русский стиль» пройдет на ВДНХ РИА «Новости»

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Жители и гости столицы смогут оценить новинки ювелирного искусства с 17 по 21 мая в павильонах № 55 и 57 на ВДНХ. Об этом сообщили в пресс-службе выставочного комплекса.

На Международной ювелирной выставке «JUNWEX. Новый русский стиль» посетителям покажут драгоценные украшения весенне-летнего сезона от разных дизайнеров.

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«Следуя тенденциям 2023 года, где господствуют дерзкие и насыщенные цвета, JUNWEX представит самые яркие новинки сезона! Это украшения с камнями и эмалями самых топовых оттенков: огненно-красный, свекольно-фиолетовый, нежно персиковый, имперский желтый и сочный зеленый», — рассказали организаторы.

Помимо драгоценностей, в этом году на выставке можно будет увидеть масштабную экспозицию серебряных изделий.

Кроме того, мероприятие станет важной бизнес-платформой для производителей ювелирных изделий, специалистов отраслевой торговли, а также для компаний, чья деятельность связана с ювелирными технологиями, оборудованием, упаковкой и программным обеспечением.

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