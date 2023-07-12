Москва 12 июля 2023, 18:31 Москвичей пригласили на марафон тренировок в «Лужниках» Марафон тренировок пройдет в «Лужниках» в рамках Московского урбанистического форума Сайт мэра и правительства Москвы

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На площадке столичного департамента спорта в «Лужниках» во время Московского урбанистического форума с 4 августа по 8 сентября состоится марафон тренировок. Об этом сообщили на официальном сайте мэра столицы.

Посетителей ждут бесплатные занятия, которые проведут знаменитые спортсмены. К примеру, гимнастка Самира Мустафаева покажет мастер-класс по стретчингу.

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Ежедневно во время марафона гости смогут узнавать о самых популярных фитнес-направлениях: барре, сайклинге, джампинге, зумбе и танцевальном фитнесе. Занятия помогут укрепить отдельные группы мышц и общее физическое развитие. Тренировки подойдут новичкам и опытным спортсменам.

Кроме того, для посетителей подготовили развлекательную программу, диджей-сеты и номера известных артистов.

Ранее москвичей пригласили на фестиваль «Дачное Царицыно».