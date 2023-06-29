Москва 29 июня 2023, 12:33 Москвичей пригласили на литературно-экологический фестиваль «Летние дни» Заммэра Москвы Сергунина: фестиваль «Летние дни» пройдет 1 и 2 июля в саду имени Баумана Сайт мэра и правительства Москвы

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В первые выходные июля посетителей сада имени Баумана ждут книжные новинки и занятия по экокомпозиции на фестивале «Летние дни». Литературно-экологическое событие посвящено писателю Паустовскому. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Фестиваль пройдет в Москве в шестой раз. В этом году для горожан и туристов подготовили больше 30 познавательных и творческих программ. Наталья Сергунина Заместитель мэра Москвы

Площадку фестиваля поделят на тематические зоны, на которых пройдут выставки, мастер-классы по флористике и лекции. Например, в пространстве «Библиотека под деревом» посетители смогут ознакомиться с новыми произведениями российских и иностранных авторов. Овальная беседка приглашает детей поучаствовать в мастер-классах по созданию экокомпозиции, а также посетить театрализованные уроки. Желающие смогут показать спектакль по рассказу Константина Паустовского «Теплый хлеб».

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Кроме того, гостей научат создавать открытки из сухоцветов и собирать гербарии. В лектории слушателям расскажут о жизни и творчестве писателя Константина Паустовского.

Подробную программу можно узнать на официальном сайте сада имени Баумана.

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