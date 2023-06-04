Москва 04 июня 2023, 11:12 Москвичей пригласили на летний фестиваль «Музыка без границ» Летний фестиваль «Музыка без границ» пройдет в Москве с 6 по 15 июня Сайт мэра и правительства Москвы

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Жителей и гостей столицы на фестивале «Музыка без границ» ждут ямайские мелодии, парфюмерные мастер-классы и спектакли. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Государственный музей-заповедник «Кузьминки-Люблино» и Московский международный дом музыки подготовили летний фестиваль «Музыка без границ», который пройдет с 6 по 15 июня. Гости смогут бесплатно насладиться концертами, посетить экскурсии, выставки и интерактивные мастер-классы.

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В Московском международном доме музыки в зале имени Альфреда Шнитке 6 июня откроет фестиваль вечер ямайской музыки, на котором певица Angelique выступит с программой «У регги есть душа». Также посетители смогут принять участие в творческом мастер-классе и сфотографироваться в специально отведенной для создания снимков зоне. Всем желающим предложат исполнить ямайскую музыку.

Знаменитый пианист Даниил Крамер даст концерт «Игры в джаз с Даниилом Крамером» в театральном зале Московского международного дома музыки 8 июня. Перед выступлением артиста гостей ждут парфюмерные мастер-классы с коллекционером духов Ириной Воробьевой и экспертом Ольгой Госиновой.

Кульминацией фестиваля станет праздничный марафон в музее-усадьбе «Люблино» 11 июня. Детей приглашают на интерактивный мастер-класс по знакомству с музыкальными инструментами «Мифы о музыкальных инструментах» Российского национального музея музыки.

Дворец Дурасова представит концерты известных коллективов. Гости узнают историю дворца и посмотрят парадные залы, временные выставки. Для горожан также подготовили в Театральной школе познавательные лекции о Московском международном доме музыки. На выставке «Город мастеров» можно будет узнать о народных промыслах, а также поучаствовать в русском хороводе вместе с ансамблем «Русы» и посмотреть спектакли «Алиса. Путешествие в Страну чудес» и «Молодые супруги» музыкального театра «Бравада».

Центральная часть парка «Кузьминки» станет площадкой для выставки Российского национального музея музыки «Сергей Рахманинов — Федор Шаляпин: параллели и пересечения».

Ранее москвичей пригласили на кинопоказы и выставки в Музее кино на ВДНХ.