Москва 16 июня 2023, 17:10 Москвичей пригласили на летние танцевальные занятия в парки Московские парки пригласили жителей столицы на летние танцевальные уроки РИА «Новости»

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Летом в московских парках пройдут групповые занятия по танцам и тематические вечера, сообщили на официальном сайте мэра столицы.

Танцевальному мастерству будут обучать профессиональные хореографы и педагоги. Занятия по разным видам танцев проходят для всех возрастов и с любым уровнем подготовки.

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В парке Горького каждый вторник с 19:30 можно будет освоить танцевальные стили 40-50-х годов. Среди них рокабилли джайв, джиттербаг и стролл. Поклонников исторических бальных танцев ждут на этой же площадке по средам в 19:00. По пятницам и воскресеньям с 19:00 до 23:00 жителей столицы обучат танцам в стиле свинг.

В парке искусств «Музеон» по вторникам с 19:00 до 20:00 будут разучивать зумбу. Любителей бачаты ждут на вечеринке по четвергам в 19:00 и воскресеньям в 12:00. Также в воскресенье в 19:00 можно будет освоить бразильский танец зук.

В парке «Сокольники» для посетителей старшего поколения организуют танцевальные дискотеки «Для тех, кому за…».

В саду имени Баумана пройдут занятия по аргентинскому танго. На уроках танцмейстеры расскажут историю танца, о сложившихся традициях и о современных тенденциях.

При хорошей погоде большую часть занятий проведут на открытых площадках и без предварительной записи.

Ранее москвичей пригласили на Международный джазовый фестиваль.