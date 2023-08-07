07 августа 2023, 19:36
Москвичей пригласили на котопикник на ВДНХ
Котопикник с питомцами звезд состоится в «Союзмультпарке» на ВДНХ в Москве 8 августа
Во Всемирный день кошек на ВДНХ пройдет котопикник. В мероприятии поучаствуют известные московские коты, а также звезды и их питомцы, сообщили организаторы выставки.
В 14:00 8 августа посетителей котопикника встретят Кот Матроскин из Простоквашина и цирковой лев Бонифаций. В «Союзмультпарке» гостей ждут артисты, блогеры и известные спортсмены со своими домашними животными.
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Знаменитый московский кот породы мейн-кун по кличке Бегемот из музея-театра «Булгаковский дом» станет специальным гостем мероприятия. Все желающие также смогут сфотографироваться с питомцами звезд.
Помимо этого, организаторы подготовили познавательные лекции на тему экологичности отношений человека и кошки. Их проведет ветврач, зоопсихолог и ведущая программы «Кто в доме хозяин» на НТВ Александра Александрова.
Владельцам кошек расскажут, как правильно ухаживать за питомцами и защищать их от агрессивных внешних факторов. Также посетители узнают о современном решении для борьбы с тревогой и стрессом у кошек и получат полезные подарки.
Ранее спасатели в Москве освободили кошку из двухдневного заточения в вентиляции. Все это время животное истошно мяукало, однако его не могли обнаружить ни добровольцы, ни управляющая компания дома.
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