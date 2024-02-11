Москва 11 февраля 2024, 08:57 Москвичей пригласили на концерты в школы искусств Московские школы искусств представят более пяти тысяч мероприятий в 2024 году Freepik

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Школы искусств Москвы подготовили масштабную концертную программу на 2024 год. Зрителей ждут свыше пяти тысячи мероприятий, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

В феврале школы искусств проведут более 250 спектаклей и концертов солистов и творческих коллективов. Большую часть из них приурочат к значимым датам в честь знаменитых деятелей культуры и искусства.

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В частности, в этом месяце состоятся мероприятия хорового фестиваля «Детский голос» с участием 14 детских хоров московских школ искусств. На городских площадках посетителей ждут музыканты, которые исполнят русские духовные композиции, народные песни, а также классику. Гости смогут поучаствовать в мастер-классах, которые проведут режиссеры и хореографы для певцов хора.

Малый зал Московской консерватории 3 марта представит концерт зарубежной духовной и светской музыки «Из глубины времен». В Рахманиновском зале Московской консерватории продолжат фестиваль 9 марта, а 7 апреля в зале «Зарядье» пройдет гала-концерт. В Российской академии музыки имени Гнесиных 11 февраля можно будет увидеть концерт «Музыкальная шкатулка».

Концертный зал детской школы искусств имени Франца Шуберта представит выступление учащихся школ искусств. Гости увидят концерт фольклорного ансамбля «Задоринки».

В Москве по проекту «Искусство — детям» с 2018 года обновили 148 зданий детских музыкальных школ, а также построили три новые. Более чем в 30 объектах заменили кровлю, привели в порядок входные группы и фасады.