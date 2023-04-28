Москва 28 апреля 2023, 13:39 Москвичей пригласили на городской семейный фестиваль «Мой район» Собянин пригласил москвичей на городской семейный фестиваль «Мой район» Pxhere

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Городской семейный фестиваль «Мой район» проводят на территории парка «Остров мечты» в Москве. Мэр города Сергей Собянин пригласил жителей его посетить. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«В каждом районе города мы создаем все для комфортной жизни: благоустроенные парки, спортивные и детские площадки и многое другое. Именно такой „Мой район“ в миниатюре видят гости фестиваля», — отметил он.

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Для гостей фестиваля подготовили несколько тематических зон. Посетители смогут увидеть трюки опытных скейтбордистов на площадке «Вселенная спорта». Там же всех желающих научат стоять на скейте.

Знакомство с миром виртуальной реальности ждет тех, кто решит посетить «Вселенную развлечений». Кроме того, там гостей научат рисовать граффити и танцевать.

Для более младших жителей города подготовили "Вселенную детства". Там они смогут пройти мастер-классы и полосу препятствий, а также найдут различные научные развлечения.

Также на фестивале будет площадка «Вселенная четвероногих друзей» - на ней кинологи покажут развлекательную программу с обученными собаками. А на маркете «Сделано в Москве» гости смогут купить одежду, детские товары или предметы интерьера от столичных производителей.