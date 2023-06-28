Москва 28 июня 2023, 20:30 Москвичей пригласили на гастрономический фестиваль «Вкусы России» Гастрономический фестиваль «Вкусы России» пройдет в Москве с 7 по 16 июля Сайт мэра и правительства Москвы

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Посетителей гастрономического фестиваля «Вкусы России» в июле ждут мастер-классы и выступления артистов. Гостям также предложат попробовать продукцию разных производителей, сообщили организаторы.

В Москве с 7 по 16 июля пройдет гастрономический фестиваль «Вкусы России», в нем поучаствуют более 300 производителей из 70 российских регионов. Все желающие смогут продегустировать различные деликатесы на Манежной площади.

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Фестиваль состоится во второй раз, в нем заявлены участники Национального конкурса региональных брендов продуктов питания «Вкусы России», который проводили в 2020 и 2021 годах. В частности, на мероприятии представят ставропольские яблоки, дагестанскую баранину, томское кедровое молоко и подмосковные сыры. Помимо этого, посетители смогут принять участие в мастер-классах и увидеть номера артистов со всей страны.

Ранее прием заявок на главный гастрономический фестиваль лета начался в Подмосковье.