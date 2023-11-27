Москва 27 ноября 2023, 15:01 Москвичей пригласили на фотовыставку в честь Дня матери на ВДНХ Главархив Москвы и ВДНХ открыли фотовыставку ко Дню матери Сайт мэра и правительства Москвы

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Главархив Москвы и ВДНХ представили фотовыставку, приуроченную ко Дню матери. Уличная экспозиция будет работать до 10 декабря, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Москвичи и туристы смогут увидеть архивные фотографии мам, прогуливающихся с детьми по павильонам и аллеям ВДНХ в 1950-1960-х годах.

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Один из снимков 1958 года расскажет о матери и ее трех детях, которые вместе изучают стенд с чаем в павильоне № 12 «Грузинская ССР». На другой фотографии запечатлели юных зрителей и их мамы рядом с панно «Советская молодежь» в павильоне № 27 «Физкультура и спорт».

Главархив и ВДНХ не первый раз организовывают совместные выставки. К примеру, в честь 876-летия Москвы посетителям представили экспозицию, посвященную техническим прорывам Советского Союза. Ко дню рождения ВДНХ в 2023 году публике показали подборку открыток «Привет с выставки!», а в честь Дня защиты детей в парке «Останкино» можно было увидеть фотовыставку «ВДНХ глазами детей».

В Москве с 30 ноября по 3 декабря также пройдет выставка «ПРОреставрацию. Импортозамещение в реставрационных материалах и технологиях».