Москва 03 декабря 2023, 14:03 Москвичей пригласили на фотовыставку, посвященную актрисе Инне Чуриковой Фотовыставку «Инна Чурикова. В театре и в кино» откроют в Москве 4 декабря РИА «Новости»

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В Москве на Арбате с 4 по 24 декабря будет работать фотовыставка «Инна Чурикова. В театре и в кино». Ее открытие приурочили к 80-летию со дня рождения актрисы, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

В экспозицию вошли фотографии из жизни народной артистки СССР, а также эпизоды из спектаклей и фильмов с ее участием. Посетителям представят снимки из ленкомовских постановок и репетиций, в которых участвовала Чурикова. На ее счету такие театральные роли, как Неле, Женщина-комиссар, Офелия и Гертруда («Гамлет») и другие.

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Инна Чурикова начала свой творческий путь в Московском государственном театре «Ленком Марка Захарова» в 1973 году по приглашению самого режиссера. В течение нескольких десятков лет Захаров называл ее главной актрисой театра.

Второй раздел фотовыставки посвятили старту и развитию кинокарьеры Чуриковой. Окончив школу, она подала документы в три главных московских театральных вуза. Будущую актрису с первого раза зачислили в Щепкинское училище. Гостям покажут снимки и первые эпизодические роли артистки из известных фильмов.

В Москве на открытых площадках в декабре представят несколько фотовыставок. Посетителей парков ждут экспозиции с элементами нейро-арта и работы с применением ИИ.