Москва 26 июля 2023, 09:30 Москвичей пригласили на фестиваль «Цветочный джем» Фестиваль ландшафтного дизайна «Цветочный джем» пройдет в Москве по 10 сентября Сайт мэра и правительства Москвы

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На фестивале «Цветочный джем», который можно посетить в столице до 10 сентября, воссоздали популярные проекты прошлых сезонов. Гости смогут увидеть оригинальные выставочные сады. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

«Особенно приятно, что некоторые проекты создаются на наших площадках уже не первый год. Это полюбившиеся горожанам сады, которые были популярны в год появления и со временем стали визитными карточками „Цветочного джема“», — отметили в оргкомитете фестиваля.

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В этом году на городских улицах разбили 12 садов и уникальных зеленых пространств. На ступенях Российской государственной библиотеки представят реконструкцию известного проекта, созданного впервые в 2017 году Мэтью Чайлдсом. На этот раз для воссоздания использовали новые растения и другую палитру цветов.

Территорию около памятника Федору Достоевскому преобразили с помощью крупных одноствольных лип и многоствольных кленов, барбарисов и боярышников, гортензий на штамбе, а также яркими композициями из лилейников, роз и астр. А посетители Новой площади смогут опять увидеть сад-галерею с ажурной крышей, где главным украшением стали девичий виноград и вьющийся плющ.

Ранее жителей столицы пригласили на фестиваль к четырехлетию центров московского долголетия. Мероприятия продлятся до 30 июля.