Москва 30 июля 2023, 17:11 Москвичей пригласили на фестиваль тайской культуры в сад «Эрмитаж» Фестиваль тайской культуры пройдет в московском саду «Эрмитаж» с 4 по 6 августа Сайт мэра и правительства Москвы

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В столице в саду «Эрмитаж» на протяжении трех дней будет идти фестиваль тайской культуры. Для посетителей подготовили мастер-классы, показы мод и номера творческих коллективов. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Москвичи и гости столицы с 4 по 6 августа с 10:00 до 20:00 смогут погрузиться в экзотическую атмосферу Юго-Восточной Азии и изучить тайскую культуру.

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Специальная программа «Креативное путешествие в Таиланд — 2023» включает в себя выступления артистов и боксеров, а также занятия по приготовлению популярных блюд этой страны. Горожанам предложат попробовать необычные фрукты и насладиться сеансами тайского массажа.

Кроме того, на фестивале продемонстрируют модную коллекцию «Красота современного тайского шелка» от молодых тайских дизайнеров. Посмотреть шелковые изделия можно в павильоне сельскохозяйственного представительства Таиланда.

Откроет фестиваль 4 августа в 18:00 увлекательная программа с участием местных и тайских творческих групп. Все желающие могут посетить мероприятие бесплатно.

Ранее жителям столицы рассказали о программе фестиваля «Усадьбы Москвы». Гостей ждут театрализованные экскурсии, мастер-классы и аудиоспектакли.