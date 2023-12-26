Москва 26 декабря 2023, 13:42 Москвичей пригласили на фестиваль студенческого предпринимательства Фестиваль студенческого предпринимательства пройдет в Москве 26 января Freepik

Читать 360tv в

В спорткомплексе «ВТБ Арена» 26 января пройдет Московский международный фестиваль студенческого предпринимательства «Студфест». Для гостей подготовили мастер-классы и ярмарку вакансий, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

«Ключевым событием фестиваля станет конкурс молодежных проектов. Начинающие предприниматели поделятся своими бизнес-идеями по таким направлениям, как информационные технологии, социальные инициативы, здоровье, наука и креативные индустрии», — уточнила она.

Реклама

Вице-мэра отметила, что авторы лучших идей смогут доработать их вместе с наставниками и представить на главной сцене «Студфеста».

Для участия в конкурсе приглашаются москвичи от 14 до 35 лет, а также иностранные студенты, проживающие в столице. Турнир включает пять номинаций, связанных с инновациями, наукой, техникой, социальной сферой, здоровьем и спортом. Желающим участвовать в отборе необходимо подать заявку на сайте до 5 января.

Следующий этап подразумевает онлайн-консультации с экспертами и составление бизнес-плана продукта. Финалистов определят 20 января. Также на фестивале наградят победителей добровольного квалификационного экзамена.

Посетить «Студфест» смогут все желающие. Для этого нужно заранее пройти регистрацию.

В Москве с 2020 года прошли почти 30 технологических конкурсов для стартапов. Они помогли инноваторам показать свои проекты заказчикам и заключить договоры.