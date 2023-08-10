Москва 10 августа 2023, 09:09 Москвичей пригласили на фестиваль ландшафтного искусства на ВДНХ Фестиваль ландшафтного искусства «Сады и люди» пройдет в Москве с 11 по 20 августа на ВДНХ Сайт мэра и правительства Москвы

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В пятницу в Северном сквере ВДНХ состоится открытие IX Московского международного фестиваля ландшафтного искусства «Сады и люди», который продлится до 20 августа. Гостям покажут дизайнерские сады, а также пригласят поучаствовать в мастер-классах. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

В этом году для мероприятия выбрали тему конкурса «Бабье лето». Ведущие дизайнеры представят 11 проектов в номинациях «Большой сад» и «Малый сад», еще пять — в категории «Сад-инсталляция». Помимо этого, жюри оценит 12 садов начинающих специалистов.

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В зеленом лектории во время фестиваля ежедневно будут проходить встречи садоводов-любителей и профессионалов. Для гостей подготовили специальную программу, посвященную ландшафтному искусству, а также выступления выпускников искусствоведческих отделений вузов.

В день ухода за садом посетители смогут узнать нюансы работы в городе, парке и частных садах. Профессионалы международного класса расскажут об экспертизе детских площадок. Кроме того, на ярмарке будут продавать книги по ландшафтному дизайну, садоводству и огородничеству.

Ранее жителям столицы рассказали о культурной программе на Московском урбанфоруме в «Зарядье». В зале «Москва» 12 августа пройдет концерт вокального ансамбля INTRADA.