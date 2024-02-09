09 февраля 2024, 16:50
Москвичей пригласили на фестиваль конькобежного спорта на ВДНХ
Фестиваль конькобежного спорта «Московские молнии» пройдет на ВДНХ 10 февраля
На ВДНХ 10 февраля стартует юбилейный фестиваль конькобежного спорта «Московские молнии». Гостей ждут любительские забеги, спортивные конкурсы, викторины и концерты, сообщили в пресс-службе столичного правительства.
«Каждый участник соревнования получит памятный сувенир, а победители — призы и подарки. В 2023 году событие объединило больше четырех тысяч москвичей и туристов», — отметила заммэра Москвы Наталья Сергунина.
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Начало программы намечено на 10:30. Далее с 12:00 состоятся спринтерские состязания. Участников распределят по возрастным группам: от восьми лет до 40 лет и старше.
Между забегами перед публикой выступит музыкальна группа.
«Московские молнии» проводят каждый год на ВДНХ, начиная с 20215-го. За это время фестиваль посетили более 30 тысяч человек. Вход на спортивное мероприятие — по тарифам катка ВДНХ.
Ранее олимпийский чемпион по лыжным гонкам, депутат Мособлдумы Александр Легков передал золотую медаль зимних Олимпийских игр в Сочи для экспозиции на Аллеи Славы. Выставка в честь десятилетнего юбилея зимних Олимпийских игр в Сочи открылась на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.
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