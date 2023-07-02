Москва 02 июля 2023, 08:59 Москвичей пригласили на фестиваль йоги Yoga Day Russia пригласила москвичей на фестиваль йоги 2 июля в заповедник «Царицыно» Фото: freepik.com

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Девятый Международный день йоги пройдет в музее-заповеднике «Царицыно» в воскресенье. Посетители смогут освоить духовные и физические практики. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

По информации пресс-службы, фестиваль станет самой массовой практикой йоги и войдет в книгу рекордов России. Представители Yoga Day Russia подготовили для гостей свыше 70 площадок, на которых учителя московских школ проведут мастер-классы по различным направлениям йоги.

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Мероприятие начнется с выполнения упражнения Сурья Намаскар (Приветствие солнцу). Для посещения необходимо соблюсти дресс-код, который подразумевает удобную легкую одежду в ярких летних оттенках, красивые украшения или стиль бохо.

Кроме того, на празднике откроют kids friendly зону, вегетарианский фудкорт и Organic People Market. Музыкальную часть фестиваля представят Odnono, DJ List, Антоха MC и музыкальный дуэт LOVANDA, а хэдлайнером выступит группа «Браво». Ознакомиться с полной программой мероприятия можно здесь.

Ранее москвичей пригласили на бесплатную вечеринку VK Fest.