13 августа 2023, 10:44
Москвичей пригласили на фестиваль фольклорного творчества на ВДНХ
Фестиваль фольклорного творчества пройдет в Москве на ВДНХ 15 августа
В столице на ВДНХ 15 августа начнется фестиваль фольклорного творчества «Хороводы России — хоровод дружбы культур СНГ». Он пройдет на площадке между павильоном № 1 «Центральный» и фонтаном «Дружба народов». Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.
Посетители мероприятия смогут принять участие в народных гуляньях, узнать о национальных обычаях, а также и смогут присоединиться к великому соборному хороводу.
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Одновременно праздник отметят в более чем 100 российских регионах. В частности, в Санкт-Петербурге, Владимире, Ростове-на-Дону, Самаре, Красноярске.
Представители отечественного землячества продемонстрируют хороводные, песенные и танцевальные традиции разных народов. Концепцией фестиваля стало возрождение хороводной культуры в нашей стране как символа единения и дружбы народов.
Во время праздника гости узнают о культуре разных стран благодаря творческим номерам танцевальных ансамблей «Гулдаста» и «Гунчахои Помир» из Таджикистана.
Ранее подготовка к выставке «Россия» началась на ВДНХ в Москве. Около 70 объектов инфраструктуры ВДНХ общей площадью свыше 250 тысяч квадратных метров задействуют в мероприятии.
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