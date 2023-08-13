Москва 13 августа 2023, 10:44 Москвичей пригласили на фестиваль фольклорного творчества на ВДНХ Фестиваль фольклорного творчества пройдет в Москве на ВДНХ 15 августа Сайт мэра и правительства Москвы

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В столице на ВДНХ 15 августа начнется фестиваль фольклорного творчества «Хороводы России — хоровод дружбы культур СНГ». Он пройдет на площадке между павильоном № 1 «Центральный» и фонтаном «Дружба народов». Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Посетители мероприятия смогут принять участие в народных гуляньях, узнать о национальных обычаях, а также и смогут присоединиться к великому соборному хороводу.

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Одновременно праздник отметят в более чем 100 российских регионах. В частности, в Санкт-Петербурге, Владимире, Ростове-на-Дону, Самаре, Красноярске.

Представители отечественного землячества продемонстрируют хороводные, песенные и танцевальные традиции разных народов. Концепцией фестиваля стало возрождение хороводной культуры в нашей стране как символа единения и дружбы народов.

Во время праздника гости узнают о культуре разных стран благодаря творческим номерам танцевальных ансамблей «Гулдаста» и «Гунчахои Помир» из Таджикистана.

Ранее подготовка к выставке «Россия» началась на ВДНХ в Москве. Около 70 объектов инфраструктуры ВДНХ общей площадью свыше 250 тысяч квадратных метров задействуют в мероприятии.