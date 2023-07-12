Москва 12 июля 2023, 11:19 Москвичей пригласили на фестиваль «Дачное Царицыно» Фестиваль «Дачное Царицыно» пройдет в Москве с 14 по 23 июля Сайт мэра и правительства Москвы

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Жители и гости столицы увидят реконструкции загородного отдыха прошлых столетий во время фестиваля «Дачное Царицыно». Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Мероприятие пройдет с 14 по 23 июля на площадке «Зеленый партер» рядом с Черногрязскими воротами в музее-заповеднике «Царицыно». Посетители фестиваля смогут послушать стихи Бориса Рыжего и Саши Черного, а также увидеть иммерсивную комедию про нелюбовь к чтению и спектакль о русской богеме 1920-х годов.

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В музыкальную часть программы вошли блюз-рок с шаманским бубном, композиции Жоржа Бизе и Эдварда Грига, сыгранные на саксофоне. Кроме того, для гостей подготовили творческие лаборатории и уличную еду со всего мира.

Все желающие могут посетить фестиваль бесплатно, но для участия в творческих лабораториях потребуется купить билет. Ознакомиться с расписанием можно на сайте.

Ранее заммэра столицы Наталья Сергунина сообщила, что более 30 пространств Московского урбанистического форума откроют в «Лужниках».