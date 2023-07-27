Москва 27 июля 2023, 19:57 Москвичей пригласили на фестиваль «Больше, чем 100» в Коломенском Фестиваль к 100-летию музея-заповедника «Коломенское» пройдет 29 и 30 июля Сайт мэра и правительства Москвы

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Музей-заповедник «Коломенское» в этом году отметил 100-летний юбилей. В честь этого события на предстоящих выходных состоится фестиваль «Больше, чем 100», сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Для посетителей 29 и 30 июля подготовили спектакли о прошлом музея-заповедника и концерты, а также игры под открытым небом, в которых смогут участвовать все желающие. Вход на фестиваль бесплатный. Мероприятия будут проходить на Балаганной площади с 12 до 18 часов.

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В субботу гостям покажут четыре спектакля Театра сторителлинга Константина Кожевникова. Концертная музыкальная программа «100-летие музея-заповедника „Коломенское“» начнется 30 июля в 12:00. Кроме того, посетители смогут развлечься настольными играми и головоломками.

Музею-заповеднику «Коломенское» исполнилось 100 лет 10 февраля этого года. При этом первое упоминание о нем было в духовной грамоте князя Ивана Калиты в 1336 году.

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