27 июля 2023, 19:57
Москвичей пригласили на фестиваль «Больше, чем 100» в Коломенском
Фестиваль к 100-летию музея-заповедника «Коломенское» пройдет 29 и 30 июля
Музей-заповедник «Коломенское» в этом году отметил 100-летний юбилей. В честь этого события на предстоящих выходных состоится фестиваль «Больше, чем 100», сообщили на официальном сайте мэра Москвы.
Для посетителей 29 и 30 июля подготовили спектакли о прошлом музея-заповедника и концерты, а также игры под открытым небом, в которых смогут участвовать все желающие. Вход на фестиваль бесплатный. Мероприятия будут проходить на Балаганной площади с 12 до 18 часов.
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В субботу гостям покажут четыре спектакля Театра сторителлинга Константина Кожевникова. Концертная музыкальная программа «100-летие музея-заповедника „Коломенское“» начнется 30 июля в 12:00. Кроме того, посетители смогут развлечься настольными играми и головоломками.
Музею-заповеднику «Коломенское» исполнилось 100 лет 10 февраля этого года. При этом первое упоминание о нем было в духовной грамоте князя Ивана Калиты в 1336 году.
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