Москва 24 августа 2023, 13:26 Москвичей пригласили на «Фермерский арбузник» на ВДНХ «Городская ферма» на ВДНХ пригласила москвичей на арбузник 26 и 27 августа Сайт мэра и правительства Москвы

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В эти выходные, 26 и 27 августа, на выставке достижений народного хозяйства (ВДНХ) «Городская ферма» отпразднует восьмилетие. В честь этого праздника москвичей пригласили на интерактивные мероприятия. Они пройдут под общим названием «Фермерский арбузник», сообщили на сайте мэра и правительства столицы.

Гости попробуют фермерские продукты, а также примут участие в мастер-классах, театральных постановках и экскурсиях. Для участие в мероприятиях необходимо приобрести билет.

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Кроме этого, жителей столицы познакомят с обитателями фермы. Среди них: альпаки, козы, еноты и птицы.

Весь день для москвичей будут проводить мастер-классы. Они смогут посадить микрозелень, сделать игрушки из сена и травы и украшения для дома из экологически чистых материалов.

«Фермерский арбузник» продлится два дня, с 11:00 до 20:00.

Ранее москвичей пригласили на День российского кино на ВДНХ. Гости смогут увидеть новинку экрана «Баба Яга спасает мир». Затем пройдет паблик-ток со съемочной группой на тему «Возрождение жанра киносказки».