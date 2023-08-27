Москва 27 августа 2023, 11:59 Москвичей пригласили на этнофестиваль в культурный центр «Новослободский» Этнографический фестиваль пройдет в Москве центре «Новослободский» 1–2 сентября Сайт мэра и правительства Москвы

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Всероссийский этнографический фестиваль проведут 1 и 2 сентября в культурном центре «Новослободский». Для посетителей подготовили мастер-классы и ярмарку ремесел, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Мероприятие объединит вокальные и хореографические коллективы, а также специалистов-этнографов. Гости ознакомятся с традициями и культурой российских народов. Первый день фестиваля посвятят событиям, которые будут интересны профессионалам отрасли.

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В частности, библиотека № 2 имени Трифонова с 11:00 до 13:00 представит семинар «Создание коммуникативной площадки для изучения национальной культуры и народного творчества». В Чеховском культурном центре с 16:00 до 18:00 проведут круглый стол, где презентуют лучшие решения для сохранения этнокультурных традиций.

В парке культурного центра «Новослободский» 2 сентября на главной сцене с 12:00 до 17:00 можно будет увидеть выступления профессиональных и любительских творческих групп, а также музыкантов. Вместе с тем откроют выставку-ярмарку «Город мастеров». Там же гости смогут принять участие в тематических мастер-классах и освоить азы народных промыслов.

Участвовать в фестивале смогут все желающие бесплатно, а для посещения семинаров нужно заранее зарегистрироваться.