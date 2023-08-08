Москва 08 августа 2023, 14:08 Москвичей пригласили на этнический фестиваль «День Индии — 2023» Этнический фестиваль «День Индии — 2023» пройдет в Москве 10 августа Сайт мэра и правительства Москвы

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В южном ландшафтном парке «Острова мечты» 10 августа пройдет этнический фестиваль «День Индии — 2023». Гостям предложат попробовать национальные блюда и посмотреть индийские фильмы. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Торжественную церемонию открытия фестиваля проведут в 18:00 на главной сцене. В ней будут участвовать посол Индии в России Паван Капур и президент Индийского культурно-национального центра «Сита» Сэмми Котвани.

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Во время мероприятия у посетителей появится возможность встретиться с астрологами, позаниматься йогой и сразиться в шахматном турнире. Кроме того, организаторы подготовили музыкальные представления, танцевальные мастер-классы и спортивные тренировки.

Также гостям покажут кулинарное шоу шеф-повара Эниявана. Вместе с основателем фестиваля Сэмми Котвани он приготовит два традиционных индийских пирога идли из проса, общий вес которых составит 77 килограммов. Посетители смогут попробовать блюдо и сладкий напиток — манговый ласси. Для этого из Индии привезут больше 10 тонн тропических фруктов.

Фестиваль продлится до 13 августа. Желающие могут посетить все мероприятия бесплатно, а те, кто зарегистрируется на сайте события, получит подарок от организаторов.

Ранее жителям сообщили, что межнациональный фестиваль пройдет в центре столицы. Организатором события стал союз «Веста» совместно с префектурой ЦАО, управой Тверского района и автономией татар Москвы.