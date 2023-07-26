Москва 26 июля 2023, 15:30 Москвичей пригласили на экскурсию по Южному речному вокзалу Заммэра Москвы Ликсутов: Музей транспорта запустил экскурсию по Южному речному вокзалу Сайт мэра и правительства Москвы

Читать 360tv в

На Южном речном вокзале Музей транспорта Москвы представил экскурсию «Южный порт пяти морей». Посетителям расскажут о истории вокзала, сообщил заммэра столицы Максим Ликсутов.

Гости также узнают интересные факты о строительстве вокзала. Например, задумались о его появлении в 1932-м, а спустя три года утвердили в Генплане Москвы. В 1985 году возвели строение в стиле позднего советского модернизма, автором проекта стал архитектор Юрий Коган. Несколько месяцев назад здание открыли после реставрации.

Реклама

Экскурсионная программа включает в себя выставку музея «Москва-река пассажирская» на тему развития речного сообщения в столице. Зрителям покажут модели судов, уникальные фотоснимки, чертежи, видеохронику, а также коллекцию проездных билетов, уточнила директор Музея транспорта Москвы Оксана Бондаренко.

Ранее начался монтаж трех павильонов на набережной Южного речного вокзала. Два из них будут использоваться для посадки и высадки пассажиров, а в третьем павильоне разместят диспетчерскую.