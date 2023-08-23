Москва 23 августа 2023, 12:14 Москвичей пригласили на День российского кино на ВДНХ День российского кино пройдет на ВДНХ в Москве 26 и 27 августа Фото: Пресс-служба ВДНХ

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В последние летние выходные на ВДНХ состоятся праздничные мероприятия, посвященные отечественному кинематографу. Гостей ждут экскурсии, кинопоказы и встречи с артистами, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

В субботу, 26 августа, в музее кино состоится «Большое кинопутешествие» — фотоквест. Всем желающим предложат прогуляться по ВДНХ и найти три наиболее кинематографичные локации. Далее нужно будет на своей странице в социиальной сети «ВКонтакте» разместить пост с тремя фотографиями, отметив музей.

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В кинозале имени Александра Ханжонкова в 13:00 гости смогут увидеть новинку экрана «Баба Яга спасает мир». Затем пройдет паблик-ток со съемочной группой на тему «Возрождение жанра киносказки.

В кинозале имени Андрея Тарковского с 14:00 до 20:40 посетителям представят подборку кинофильмов 40–50-х годов под общим названием «Великие путешественники в советском кино».

В павильоне Музея транспорта Москвы 26 августа в 17:00 можно будет посмотреть картины «Через тернии к звездам».

Кроме того, тематическая экскурсия «Отечественная история и фольклор — неисчерпаемые источники сюжетов кинематографа страны» пройдет 27 августа в 17:00 в музее славянской письменности «Слово». Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте выставки.

Ранее москвичам сообщили, что дни открытых дверей проведут на киностудии имени Горького в Москве 26 и 27 августа. Организаторы подготовили мастер-классы, показы новых фильмов и ремейков советских кинокартин.