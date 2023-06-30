Москва 30 июня 2023, 11:36 Москвичей пригласили на бесплатные концерты в Измайловский парк Заммэра Москвы Сергунина: летом в Измайловском парке пройдет более 40 концертов Сайт мэра и правительства Москвы

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Этим летом в Измайловском парке состоится свыше 40 концертов. Посетителей ждут выступления лауреатов международных фестивалей, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Традиция летних музыкальных программ сохраняется в Измайловском парке уже больше 20 лет. В репертуаре этого сезона — мелодии из фильмов, классика и джазовые композиции. Наталья Сергунина Заммэра Москвы

Рядом со зданием дирекции парка каждую субботу с 16:00 до 17:00 гости смогут послушать оркестр спасателей Москвы. Для публики исполнят вальс «Воспоминание», «Прощание славянки» и другие композиции.

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Ансамбль солистов «Сфорцандо» будет выступать с концертами по воскресеньям с 17:00 до 18:00. Программа состоит из известных произведений, в частности, музыканты исполнят композиции «Старый рояль» Марка Минкова и «Романс» Дмитрия Шостаковича.

Любители джаза смогут по выходным с 18:00 до 20:00 на открытой концертной площадке эстрада «Солнечная» насладиться выступлениями Ольги Ступиной и B-Band, группы Classy Jazz под управлением Олега Матвеева и других артистов.

С музыкальной программой можно ознакомиться на сайте Измайловского парка.

Ранее москвичей пригласили на литературно-экологический фестиваль «Летние дни».