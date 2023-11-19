Москва 19 ноября 2023, 10:31 Москвичей пригласили на бесплатные экскурсии и мастер-классы в музей Паустовского Бесплатные экскурсии и мастер-классы проведут в музее Паустовского в Москве Фото: Пресс-служба Департамента культуры города Москвы

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Музей Константина Паустовского отметит свое 48-летие бесплатными экскурсиями и мастер-классами. Гости смогут узнать, как жил и творил писатель, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

В честь дня рождения музея 25 и 26 ноября организаторы подготовили праздничную программу. Посетителям представят экскурсии по постоянной экспозиции, выставки и другие события.

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Семейную интерактивную программу «Музейные истории о старинных вещах» проведут 25 ноября. В субботу запустят акцию «Поздравление музею», ее участники запишут видеопоздравление и получат подарки. Ролик появится на официальных страницах музея в соцсетях. Акция будет проходить в течение двух дней.

В музее 26 ноября откроют творческую мастерскую «Заботливый цветок». Посетителям предложат пройти флористический мастер-класс и создать общую открытку для музея.

В Москве 23 ноября также состоится открытие выставки «Медицина пушкинской поры». Посетители смогут до 21 января 2024-го ознакомиться с портретами, инструментами и научными трудами.