Москва 19 июля 2023, 10:14 Москвичей предупредили об усилении ветра в среду Москвичей предупредили об усилении порывов ветра в среду до 25 метров в секунду РИА «Новости»

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В первой половине среды порывы ветра в Москве могут достигнуть скорости в 25 метров в секунду. Об этом жителей столицы предупредили на сайте мэра.

В пресс-службе мэрии подчеркнули, что все городские службы из-за обрушившейся на Москву непогоды привели в режим повышенной готовности, чтобы бороться с последствиями стихии.

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Чтобы уберечь от порывов ветра постройки жилого и нежилого фонда, в столице круглые сутки дежурит полторы тысячи аварийных бригад.

Также москвичам и гостям столицы посоветовали быть крайне осторожными на дорогах, обходить шаткие конструкции и линии электропередачи. Кроме того, горожанам напомнили, что в случае любой опасной ситуации нужно оповестить экстренные службы по телефонам 101 или 112.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что за прошлые сутки в Москве выпала треть от месячной нормы осадков.