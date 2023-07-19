19 июля 2023, 10:14
Москвичей предупредили об усилении ветра в среду
Москвичей предупредили об усилении порывов ветра в среду до 25 метров в секунду
В первой половине среды порывы ветра в Москве могут достигнуть скорости в 25 метров в секунду. Об этом жителей столицы предупредили на сайте мэра.
В пресс-службе мэрии подчеркнули, что все городские службы из-за обрушившейся на Москву непогоды привели в режим повышенной готовности, чтобы бороться с последствиями стихии.
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Чтобы уберечь от порывов ветра постройки жилого и нежилого фонда, в столице круглые сутки дежурит полторы тысячи аварийных бригад.
Также москвичам и гостям столицы посоветовали быть крайне осторожными на дорогах, обходить шаткие конструкции и линии электропередачи. Кроме того, горожанам напомнили, что в случае любой опасной ситуации нужно оповестить экстренные службы по телефонам 101 или 112.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что за прошлые сутки в Москве выпала треть от месячной нормы осадков.
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