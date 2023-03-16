Москва 16 марта 2023, 02:48 Москвичей предупредили об ухудшении погоды 16 марта Вильфанд: мокрый снег и похолодание прогнозируются в Москве 16 марта РИА «Новости»

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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в Москву 16 марта придут мокрый снег, облачность и температура воздуха до +3…+5 градусов. С 17 марта осадки прекратятся, но похолодание усилится, рассказал метеоролог в интервью ТАСС.

Вильфанд отметил, что среда, 15 марта, была «самым замечательным» весенним днем. Но уже следующие сутки не будут такими яркими и ясными.

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«Температура днем понизится до +3…+5 градусов, а самое главное, что будет мокрый снег, повышенная влажность. Температура будет ощущаться еще ниже», — предупредил специалист.

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Он добавил, что 17 марта погода станет намного яснее, осадков не ожидается. А вот в первый выходной на этой неделе — 18 марта — температура понизится сразу до -10 градусов ночью и до +2…+4 градусов днем. В выходные в столице прогнозируется около +1…+3 градусов.

Погода 15 марта в Москве поставила рекорд. Среда стала самым теплым днем с начала года. Ранее в лидерах по теплу было 2 января.