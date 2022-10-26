Москвичей предупредили об участившихся кражах через окна квартир | 360°

Москва 26 октября 2022, 17:49 Москвичей предупредили об участившихся кражах через окна квартир

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Заместитель начальника шестого отдела УУР столичного ГУ МВД России Управления уголовного розыска ГУ МВД России по городу Вячеслав Отраднов заявил, что в столице возросло число квартирных краж. Его слова передала «Вечерняя Москва».

Грабители стали чаще орудовать через окна или балконные двери. Жертвами краж обычно становятся жильцы первых и вторых этажей, поскольку в их квартиры злоумышленникам попасть проще всего.

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Для того, чтобы не лишиться имущества, Отраднов посоветовал установить на окна металлические решетки, а также не оставлять открытыми двери балконов и окна. Централизованная сигнализация также обезопасит жильцов от проникновения грабителей, добавила НСН.

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