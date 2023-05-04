Москва 04 мая 2023, 19:21 Москвичей предупредили об отключениях горячей воды с 15 мая Горячую воду в Москве будут отключать с 15 мая по 25 августа freepik.com

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С 15 мая по 25 августа в Москве будут проводить плановые отключения горячей воды. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в коммунальных службах.

Отключать горячую воду в московских домах начнут с 15 мая. График опубликуют на сайте mos.ru в ближайшее время.

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Максимальный срок, в течение которого жителям столицы приходится обойтись холодной водой, по-прежнему составляет десять календарных дней. Ежегодные отключения связаны с тем, что специалистам коммунальных служб нужно провести профилактические работы.

По информации СМИ, возобновлять подачу отопления в столице пока не планируют, несмотря на предстоящие холода.