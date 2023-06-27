Москва 27 июня 2023, 19:52 Москвичей предупредили об ограничениях в метро из-за Курбан-байрама Дептранс Москвы: 28 июня могут ограничить работу входов и выходов станций метро РИА «Новости»

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В столичной подземке возможны ограничения на входы и выходы со станций 28 июня. Временные неудобства связаны с празднованием Курбан-байрама, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«В среду, 28 июня, на станциях московского метро, которые расположены рядом с мечетями, возможны ситуативные ограничения входа/выхода из-за празднования Курбан-байрама», — уточнили в дептрансе.

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Жителей и гостей столицы призвали к бдительности и попросили соблюдать правила пользования метрополитеном. Кроме того, необходимо выполнять требования сотрудников метро и полиции.

Ранее стало известно, что некоторые улицы в Москве перекроют из-за исламского праздника окончания хаджа Курбан-байрам.