27 июня 2023, 19:52
Москвичей предупредили об ограничениях в метро из-за Курбан-байрама
Дептранс Москвы: 28 июня могут ограничить работу входов и выходов станций метро
В столичной подземке возможны ограничения на входы и выходы со станций 28 июня. Временные неудобства связаны с празднованием Курбан-байрама, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
«В среду, 28 июня, на станциях московского метро, которые расположены рядом с мечетями, возможны ситуативные ограничения входа/выхода из-за празднования Курбан-байрама», — уточнили в дептрансе.
Реклама
Жителей и гостей столицы призвали к бдительности и попросили соблюдать правила пользования метрополитеном. Кроме того, необходимо выполнять требования сотрудников метро и полиции.
Ранее стало известно, что некоторые улицы в Москве перекроют из-за исламского праздника окончания хаджа Курбан-байрам.
Метро
Ислам
Москва 2023
Дептранс Москвы
Реклама
Реклама