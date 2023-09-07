Москва 07 сентября 2023, 13:38 Москвичей предупредили об изменении расписания поездов на МЦД-1 График движения поездов на МЦД-1 изменится 9, 10, 16 и 17 сентября Сайт мэра и правительства Москвы

Читать 360tv в

График поездов на Савеловском и Белорусском направлениях МЦД-1 изменится в выходные. Временные неудобства связаны с реконструкцией станции «Тестовская», сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

В пресс-службе правительства уточнили, что поезда будут курсировать по измененному графику 9, 10, 16 и 17 сентября. В частности, с 22:00 до 11:30 следующего дня составы будут ходить с интервалами до 50 минут, часть поездов отменят, а некоторые не будут останавливаться на станциях «Славянский бульвар», «Тестовская» и «Беговая».

Реклама

Кроме того, в расписание движения аэроэкспрессов в аэропорт Шереметьево тоже внесли изменения. В первой половине дня 10 и 17 сентября поезда будут следовать от и до станции «Савеловская» с остановкой на «Окружной». В утреннее и вечернее время 9 и 16 сентября некоторые рейсы также запустят от и до «Савеловской».

Во время ограничений специалисты будут проводить работы на станции «Тестовская». В ближайшем будущем там откроют транспортный узел, который объединит МЦД-4, Московское центральное кольцо и метро. Пассажирам порекомендовали учитывать изменения при планировании поездок.

Ранее жителям столицы сообщили, что поезда «Аэроэкспресс» продолжат курсировать в аэропорт Внуково в прежнем режиме после открытия новой станции метро. Пассажиры и сотрудники аэропорта смогут за 33 минуты доехать до авиагавани с Киевского вокзала.