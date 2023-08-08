Москва 08 августа 2023, 18:59 Москвичей предупредили об изменении расписания поездов Казанского направления МЖД Дептранс Москвы: расписание поездов изменится на Казанском направлении МЖД 12-14 августа Сайт мэра и правительства Москвы

Читать 360tv в

Из-за подготовки запуска МЦД-3 на Казанском направлении скорректировали расписание поездов. Электрички будут курсировать по новому графику в течение двух дней, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«С 02:00 12 августа до 02:00 14 августа в связи с подготовкой к запуску D3 на Казанском направлении значительно изменится расписание поездов», — уточнили в ведомстве.

Реклама

При этом некоторые поезда отменят, а у части изменят маршрут следования и остановки. Интервалы движения увеличат до 40 минут, а до Казанского вокзала поезда будут ходить с перерывами до 20 минут. Часть электричек будет следовать от или до станции Перово.

Пассажирам, которым нужно будет добраться до центра, порекомендовали вместо станции «Выхино» воспользоваться альтернативными маршрутами. В частности, со станции Косино Казанского направления лучше пересесть на одноименную станцию Некрасовской линии метро, откуда можно доехать до «Нижегородской», где есть пересадка на БКЛ. Также со станции Косино можно пересесть на станцию метро «Лермонтовский проспект».

Помимо этого, можно воспользоваться наземным транспортом. Следить за графиком движения можно на сайте перевозчика.

Ранее жителям столицы сообщили, что расписание поездов Курского, Рижского, Горьковского направлений и МЦД-2 изменится в августе. Корректировки внесли из-за ремонта на станциях Люблино-Сортировочное и Железнодорожная.