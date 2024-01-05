Москва 05 января 2024, 13:28 Москвичей предупредили об аномальной погоде в столице МЧС: с 6 по 8 января в Москве сохранится аномально холодная погода РИА «Новости»

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Жителям и гостям Москвы необходимо сохранять бдительность в период аномально холодной погоды с 6 по 8 января. Об этом сообщила пресс-служба столичного МЧС.

«В период с 6 по 8 января в Москве сохранится аномально холодная погода со среднесуточной температурой на 7-15 градусов ниже климатической нормы», — заявили в ведомстве.

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МЧС посоветовало не использовать для обогрева помещений не предназначенные для этих целей электроприборы, не допускать перегрузки в электрических сетях, а также не оставлять детей одних в помещении с включенными нагревательными приборами.

Метеоролог Роман Вильфанд сообщал, что в среду и четверг в Московском регионе зафиксировали пик холодной погоды, теперь морозы пойдут на спад. По его словам, с 5 по 8 января в течение дня температура будет варьироваться от -14 до -23 градусов. При этом самым холодным днем станет 7 января — до -24 градусов в ночное время суток.