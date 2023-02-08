Москва 08 февраля 2023, 09:29 Москвичей предупредили об аномально высоком давлении в среду Синоптик Леус сообщил об облачной погоде в Москве в среду Сайт мэра и правительства Москвы

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Температура воздуха в Москве 8 февраля опустится до -5 градусов. Несмотря на облачность, осадков не предвидится. Аномально высокое атмосферное давление начнет снижаться, предупредил в Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

На погоду в Москве и Подмосковье повлияет северная периферия антициклона. Облачность с неустойчивыми прояснениями не принесет осадков. Подует западный ветер скоростью три-восемь метров в секунду, будет умеренная солнечная активность, но неустойчивое геомагнитное поле. В столице днем термометр покажет -3…-5 градусов, в области -2…-7, местами до -10 градусов.

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Атмосферное давление, по словам Михаила Леуса, опустится до 762 миллиметров ртутного столба. Во вторник оно подскочило до 766 миллиметров и превысило норму на 18-20 единиц.

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Специалисты «Мособлпожспаса» предупредили жителей Подмосковья, что на некоторых водоемах лед истончился. Самые опасные участки — у берегов, где растет камыш, и в местах с течением.