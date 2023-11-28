28 ноября 2023, 09:36
Москвичей предупредили о задержке поездов на Горьковском направлении и МЦД-4
Поезда на Горьковском направлении и МЦД-4 будут следовать с опозданием
Несколько составов на Горьковском направлении и МЦД-4 отправятся с задержками. Причина временных неудобств в техническом сбое, сообщили в Telegram-канале Московской железной дороги (МЖД, филиал РЖД).
Представители МЖД уточнили, что поезд № 6624 Апрелевка — Крутое совершил незапланированную остановку на станции «Нижегородская». По этой причине составы дальних маршрутов будут курсировать с опозданием на Горьковском направлении в сторону области и МЦД-4 в сторону Железнодорожной.
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Специалисты делают все необходимое, чтобы устранить сбой и сократить время задержки поездов.
В пресс-службе дептранса Москвы добавили, что остановившийся состав убрали с путей благодаря прибывшему на место вспомогательному поезду. Несколько обратных составов в сторону Апрелевки отправятся с опозданием.
Накануне Московскую железную дорогу перевели на усиленный режим работы из-за метели. Дорожники всю ночь расчищали от снега пути.
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МЦД
Москва 2023
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